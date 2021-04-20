اليوم السابع
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الشيخ محمد الطاروطى يطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية فى افتتاح مسجد شقيقه

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:46 م
الشيخ محمد الطاروطى يطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية فى افتتاح مسجد شقيقه الشيخ عبد الفتاح الطاروطى
الشرقية – فتحية الديب

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أعلن القارئ الشيخ محمد الطاروطي ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، افتتاح مسجد شقيقه الشيخ عبدالفتاح الطاروطي وأداء صلاة فجر اليوم الثلاثاء ، به بعد غلق دام 7 أيام بسبب مخالفة الإجراءات الوقائية.

وطالب الشيخ محمد عبر صفحته على الفيس بوك ، المصلين الحضور بالكمامة وسجادة الصلاة ، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومن يخالف لا يدخل المسجد.

وكانت وزارة الأوقاف قد أغلقت مسجد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومنعه من أى عمل دعوى أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل فى عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد حال إمامته للمصلين فى صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم .

وأوضح الشيخ الطاروطي، من خلال نشره مقطع فيديو على صفحته الرسمية، أن الخطأً غير مقصود على الإطلاق، وأن البلاد تمر بمرحلة حرجة وحازمة تتطلب التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، مؤكدًا التزامه وتعهده كبقية الأئمة فى المساجد والتزامهم برسالتهم الدعوية والصحية فى الحفاظ على أرواح وحياة المصلين والالتزام بالإجراءات التى أقرتها الدولة.

والتمس الشيخ الطاروطي، من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استصدار أمرًا بفتح مجمع "الطاروطي" حتى لا يُحرم الناس من الصلاة فيه.


الشرقية

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