"الشباب والرياضة" بكفر الشيخ تنظم أمسية رمضانية ثقافية وفنية

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وأشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أمسية رمضانية "ثقافية وفنية" عبر تطبيق زووم تحت شعار معاك من البيت، يأتي ذلك فى إطار أن هذه الأمسية تهدف للتواصل مع الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية والدينية.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب ومشاركتهم في النهوض بالمجتمع والتقدم فضلاً عن دعوته المستمرة لممارستهم الرياضة والمشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتوعوية للقضايا المختلفة التي تنمي روح الانتماء والمواطنة لدى فئات المجتمع المختلفة.

وأوضح عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، استمرار مديرية الشباب والرياضة في تنظيم العديد من الفعاليات والندوات لتنمية قدرات الشباب واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل خاصة خلال شهر رمضان الكريم وذلك من خلال ندوات وأمسيات رمضانية داخل مراكز الشباب، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة موزعة على كافة مراكز الشباب بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى تنظيم أمسيات دينية رمضانية عبر تطبيق زووم، وتنوعت الفعاليات والأنشطة " قرآن كريم، إنشاد دينى، تواشيح وابتهالات، برامج دينية، فقرات دينية وإبداعية متنوعة".