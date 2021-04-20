السلطات العراقية تعتقل 3 عناصر من داعش فى نينوى

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على ثلاثة عناصر لداعش يعملون ضمن ما يسمى قاطع أبو مروان الحمداني غربي نينوى.

وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية، أنه بناء على معلومات استخباراتية أفادت بوجود ثلاثة عناصر إرهابية تنشط ضمن ما يسمى ( قاطع أبو مروان الحمداني ) الإرهابي، تم القيام بعملية نوعية استباقية وتشكيل قوة مشتركة للتحرك وتم القبض على العناصر الإرهابية عقب محاصرتها في منطقة زمار بنينوى.

وأشار البيان إلى أن المقبوض عليهم اشتركوا بعمليات إرهابية، ومن المطلوبين للقضاء .

من ناحية أخرى، أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، إلى قصف صاروخي.

وقال المصدر، وفقا لقناة " السومرية نيوز" العراقية، إن "قاعدة بلد الجوية تعرضت لقصف بصاروخين من نوع كاتيوشا" مشيرا إلى أن "القصف لم يسفر عن وقوع إصابات".