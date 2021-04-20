السعوديات يشاركن بالتنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرم المكى.. صور

إيهاب محمد

تكثف المملكة العربية السعودية جهودها لتوفير كل سبل المساعدة لزوار وقاصدى المسجد الحرام، حيث تعمل على توفير الأمن بمشاركة عنصرى الرجل والمرأة على حد سواء، وللمرأة دور مهم فى عملية التنظيم وغيرها من المهام الضرورية، خاصة فيما يتعلق بخدمات أمن الحج والعمرة، حيث تقوم بالعديد من المهام الأمنية منها التنظيم ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمتابعة الأمنية لكل ما يخص الجانب النسائي في الحرم.



حساب وزارة الداخلية السعودى يشيد بالعنصر النسائى فى توفير الامن

وفى هذا الصدد، نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صور لجنديات يتخذن مواقعهن في المسجد الحرام، لخدمة الزائرين والمعتمرين والمصلين، وكان ظهور العنصر النسائى من الشرطة ضمن أفراد أمن الحج والعمرة، أمرًا مميزًا لاقى إشادة واسعة من قبل المغردين بسبب مشاركة فى المرأة السعودية بالعديد من الوظائف المجتمعية المهمة.



شرطية سعودية تساعد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والمتابعة الأمنية فى المسجد الحرام

وعلق حساب وزارة الداخلية على الصور التى نشرها للمجندات المشاركات فى أمن الحج والعمرة، قائلا: "من الميدان.. أمن الحج والعمرة"، فيما تبرز الصور دور العنصر النسائى في تأدية مهامهن في الحرم المكى الشريف.



شرطية سعودية تتخذ مكانها فى الحرم المكى للمساعدة على توفير الامن

ووفقا لما نشره موقع "العربية"، فإن وزارة الداخلية السعودية تعمل على دعم قطاع الأمن العام بالعديد من التخصصات للكادر النسائي في العمل الأمني، ويأتي ذلك بعد قبول أعداد كبيرة من السيدات السعوديات في السلك الأمني وتدريبهن في الإعداد العسكري، والأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل الأمني، إضافة إلى مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية والاتصالات، والأدلة الجنائية والإسعافات الأولية.

وفي سياق آخر، حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، على تهيئة المسجد النبوي؛ لتمكين الزوار من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة خلال شهر رمضان.

وقامت الإدارة باستبدال 28 ألف وحدة إنارة داخل المسجد النبوي ومرافقه، يأتي ذلك في سبيل الحرص على أن تكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه وتسهم في رفع كفاءة العمل وجودته.