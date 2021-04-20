السجن 15 سنة لعامل قتل والده بمساعدة صهره بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل وزوج شقيقته بالسجن 15 سنة لقيامهما بقتل والد الأول انتقاما منه لقيامه بالتعدى على ابنته، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وحسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزى.

وتعود أحداث القضية ليوم 26 يونيو من عام 2020 المنقضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية، من ربة منزل تتهم فيه زوجها وشقيقها بقتل والدها "حسينى ح" 54 سنة بائع متجول ومقيم قرية 2 بحر البقر، وقتله بهدف الانتقام منه لخلافات عائلية بينهم.

وبعد فحص البلاغ وجمع المعلومات السرية تبين صحة الواقعة، وقيام " حسن ح " 25 سنة عامل باليومية نجل القتيل، مقيم قرية بحر البقر 2 دائرة مركز الحسينية، بالاشتراك مع زوج شقيقته يدعى" ع م" 53 سنة تاجر، بقتل والده بأن استدراجه سويا إلى إحدى القرى المجاورة، تم التعدى عليه بعصا خشبية، ودفن جثته فى الزراعات، وبعد يومين من الواقعة أبلغت نجله المتوفى عنهما، فتم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية، إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بالتعدى على إحدى بناته جنسيا أكثر من مرة، وبالعرض على نيابة مركز الحسينية، قدمته برئاسة محمد جاد حلمى، رئيس نيابة مركز الحسينية، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.