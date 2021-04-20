اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لـ4 عاطلين يتاجرون فى الحشيش بالشرقية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:54 ص
السجن المشدد 10 سنوات لـ4 عاطلين يتاجرون فى الحشيش بالشرقية المستشار أحمد الجمل رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت، 4 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار.

 
تعود أحداث القضية للعام الجاري 2020، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا مفاده أنه أثناء قيام أحد ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس والقوة المرافقة له بأحد الأكمنة الثابتة، أبصر كل من "أحمد. م.  ف"، و"محمد. أبو. م"، مقيمين بمحافظة القليوبية، و"سعيد. م. ا"، و"السيد. ج.  م"، مقيمين بناحية أبو نجاح مركز الزقازيق، وجميعهم عاطلين، يستقلون سيارة، وحال اسيقافها، أبصر قائد الكمين لفافات تحوي نبات الحشيش المخدر.
 
 
وتحرر محضر بالواقعة، وتبين حيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة، تم إحالة المتهمين الأربعة لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


مركز شرطة بلبيس

حشيش

مديرية أمن الشرقية

جنايات الزقازيق

مواد مخدرة

تجارة المخدرات

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