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الرئيس السيسى فى برقية عزاء لوفاة إدريس ديبى: كان زعيمًا وطنيًا حكيمًا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:13 م
الرئيس السيسى فى برقية عزاء لوفاة إدريس ديبى: كان زعيمًا وطنيًا حكيمًا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعزية في وفاة الرئيس التشادي ادريس ديبي.
 
ووفقاً للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فقد جاء في نص الرئيس السيسى: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي، الزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الافريقية في مواجهة التحديات المختلفة، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنياً كل السلام والتقدم للشعب التشادي الشقيق فيما هو قادم".

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