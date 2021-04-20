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"الداخلية" تداهم أوكار المخدرات بالغربية والشرقية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:26 م
"الداخلية" تداهم أوكار المخدرات بالغربية والشرقية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن الغربية والشرقية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدرى الحشيش والأيس، وترويجهما على عملائهم متخذين من دائرة مركزى شرطة (طنطا – ثان الزقازيق) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (عدد 70 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) بحوزة (3 أشخاص، لإثنين منهما معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا .

ونجحت الجهود في ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول بحوزة شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق .

 

 

 


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