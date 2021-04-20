اليوم السابع
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بعد زيادة المنحة اليابانية 30%..

الخشت: الانتهاء من إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش خلال أشهر

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:11 ص
الخشت: الانتهاء من إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش خلال أشهر مشروع إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني
كتب محمد صبحى

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نشر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا لمشروع إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى، تظهر ما تم إنجازه فى المشروع،  بدعم مالى من مؤسسة الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، وقدم الشكر لليابان على مبادراتها الإيجابية لتوسعة مستشفى أبو الريش اليابانى.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة نجحت فى زيادة المنحة اليابانية 30%، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني خلال 6 أشهر، للبدء في تشغيله واستقبال الأطفال المرضى، وذلك رغم ارتفاع موجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، فى بيان، إلى أنه تم معالجة مشاكل التربة وتدعيم العمارات المجاورة حرصًا على سلامة السكان طبقًا لمواصفات السلامة العالمية، موضحًا أن مشروع العيادات الخارجية بأبو الريش الياباني، يهدف إلى إنشاء مبنى وحدة عيادات خارجية جديد لخدمات الطب الباطنى وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية، ومن المتوقع أن يتم حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات الخارجية بإنجاز هذا المشروع.

الأعمال الخرسانية لإنشاء العيادات الخارجية
الأعمال الخرسانية لإنشاء العيادات الخارجية

 

العمال يواصلون العمل فى مشروع إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى
العمال يواصلون العمل فى مشروع إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى

 

 

القاعدة الخرسانية العيادات مستشفى أبو الريش
القاعدة الخرسانية العيادات مستشفى أبو الريش

 

 

تجهيز الانشاءات بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى
تجهيز الانشاءات بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى

 

 

جانب من أعمال الإنشاءات بمستشفى أبو الريش اليابانى
جانب من أعمال الإنشاءات بمستشفى أبو الريش اليابانى

 

 

متابعة الأعمال الخرسانية لمشروع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش
متابعة الأعمال الخرسانية لمشروع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش

 

 

مشروع إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى
مشروع إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى

 


 


جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

مستشفى أبو الريش اليابانى

المستشفيات الجامعية

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