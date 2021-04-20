اليوم السابع
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الخارجية الإسرائيلية: تل أبيب ولندن تبحثان إمكانية السفر بينهما دون قيود "كورونا"

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:14 م
الخارجية الإسرائيلية: تل أبيب ولندن تبحثان إمكانية السفر بينهما دون قيود "كورونا" نتنياهو
(وكالات)

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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل وبريطانيا تبحثان إمكانية السماح بالتنقل بينهما دون قيود وفتح ما يسمى "ممر سفر أخضر"، في إشارة لنجاح حملات التطعيم ضد كوفيد-19 في البلدين.

وذكر بيان إسرائيلي أن الأمر جرت مناقشته بين وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، ووزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، في القدس.

ونقل البيان عن أشكينازي قوله: "سندعم مع بريطانيا الاعتراف المتبادل بشهادات اللقاحات، من أجل السماح للسائحين وأصحاب الأعمال من البلدين بالعودة بشكل آمن لنظامهم المعتاد".

ولم يذكر البيان إطارا زمنيا لتنفيذ هذا الإجراء الذي من الواضح أنه سيشمل المسافرين الذين حصلوا على اللقاح فحسب.

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في السماح بدخول عدد محدود من السائحين الأجانب ممن تلقوا اللقاحات، اعتبارا من 23 مايو.

 


إسرائيل

بريطانيا

تل أبيب

لندن

سائحين

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