الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعزى تشاد بوفاة رئيسها وتدعم انتقالا سلميا للسلطة

نقلت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها أن الخارجية الأمريكية تعزي تشاد بوفاة رئيسها وتدعم انتقالا سلميا للسلطة.

ونعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" رئيس تشاد إدريس ديبي، الذي جرى الإعلان عن وفاته في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وأشادت الإيسيسكو في بيان اليوم، بدور الراحل في تنمية بلاده ودعم الثقافة.

وكان قد أعلن التليفزيون التشادي مقتل الرئيس إدريس ديبي، إثر إصابته على جبهة القتال، حيث نقلت وسائل إعلام محلية، قولها: "مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال اشتباكات".

وقال المتحدث الجنرال عزم برماندوا أغونا في بيان تلي عبر تليفزيون تشاد أن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة" مضيفا "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد اليوم الثلاثاء".