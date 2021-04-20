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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية بطوخ

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:06 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية بطوخ سيارات إطفاء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالدور الأول بقرية كفر منصور التابعة لدائرة مركز طوخ، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الأول بقرية كفر منصور التابعة لدائرة مركز طوخ.

على الفور انتقل العقيد هيثم شحاته وكيل الحماية المدنية بالقليوبية، لموقع الحريق وتبين نشوب حريق بشقة سكنية بالدور الأول العلوى، مساحة ١٥٠م من منزل مساحته ٢٥٠م نتيجة ماس كهربائى فى حجرة النوم، بمنزل "محمد إ س"، بجوار موقف كفر منصور، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.


اخبار القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

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طوخ

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