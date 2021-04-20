الحكومة تنفى وجود عجز فى السلع التموينية خلال شهر رمضان

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن وجود عجز فى السلع التموينية خلال شهر رمضان الجار، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل .
الحكومة تنفى وجود عجز فى السلع التموينية خلال شهر رمضانالثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:26 ص
سلع تموينية - ارشيفية
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