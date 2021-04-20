اليوم السابع
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الحكومة تنفى وجود عجز فى السلع التموينية خلال شهر رمضان

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:26 ص
الحكومة تنفى وجود عجز فى السلع التموينية خلال شهر رمضان سلع تموينية - ارشيفية
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن وجود عجز فى السلع التموينية خلال شهر رمضان الجار، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل .
 
 

الحكومة

السلع التموينية

مصطفى مدبولى

المركز الاعلامى

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