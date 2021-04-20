الحرة: تشكيل مجلس عسكرى فى تشاد بقيادة ابن الرئيس المقتول

كتب سمير حسنى

أعلن الجيش التشادى قبل قليل، إغلاق الحدود البرية للبلاد مع مقتل الرئيس إدريس ديبي، وإعلان الحداد فى البلاد، ونقلا عن قناة الحرة الإخبارية الأمريكية، تم حل البرلمان والحكومة، وسيتم تشكيل مجلس عسكرى برئاسة محمد إدريس ديبى لمدة 18 شهرًا.

وأعلن التليفزيون التشادى منذ قليل فى خبر عاجل له، مقتل الرئيس إدريس ديبى، إثر إصابته على جبهة القتال، حيث نقلت وسائل إعلام محلية، قولها: "مقتل الرئيس إدريس ديبى متأثرا بإصابته خلال اشتباكات".

وقال الجنرال عزم برماندوا أغونا في بيان تلي عبر تلفزيون تشاد أن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضى فى ساحة المعركة"، مضيفا: "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد اليوم الثلاثاء".

وفى وقت سابق، أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة فى تشاد أن إدريس ديبى، فاز بولاية سادسة.. بعدما حصل على 79.3% من الأصوات.

وذكرت صحيفة الوحدة التشادية فى نسختها بالفرنسية اليوم الثلاثاء، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلغت 64.81 %، أى ما يعادل أربعة ملايين و618 ألفا و733 صوتًا.