التعليم: الامتحان التجريبى اليوم للثانوية العامة هدفه قياس سعة الشبكات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان التجريبي التقنى اليوم لطلاب الثانوية العامة هدفه قياس سعة الشبكات داخل المدارس، موضحة أن الامتحان يعقد على الشبكات الداخلية لكل مدرسة وليس على شرائح الإنترنت لدى الطلاب، موضحة أن الطالب يتم تدريبه على كيفية دخول الامتحان إلكترونيا وإدخال أكواد الامتحان والحصول على كلمة السر، كما تحدد الوزارة نقاط القوة وسعة الشبكات فى كل منطقة ومدرسة للتعامل معها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.



ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب بضرورة النزول والمشاركة فى الامتحان لتحميل أقصى سعة للشبكات وتجريبها بشكل كامل.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت إن امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء التجريبية الأولى للثانوية العامة يخص طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة انترنت عن طريق الفايبر، حيث يتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط، أما الطلاب الآخرون يذهبوا يوم الخميس حيث تختبر الشرائح الموجودة بأجهزة التابلت فقط.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تـسليـم أكــواد جلسات الامتحان التقنيى للمدارس الثانوية العامة، التى تعقد يومي 20 و22 ابريل الجارى، حيث أكدت الوزارة، أنه تـم إتــاحــة تـسليــم أكـــواد جلسات الامتحان التجريبى التـقنـي، ويتـم الإعلان عن أكواد الجلسات الخاصة بكل يوم على التطبيق الخاص بكل مدرسة ضماناً لعدم الدخول على الامتحان من خـارج المدرسة.