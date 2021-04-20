التخطيط تسلم التنمية المحلية 12 سيارة للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة.. صور

سلمت وزارة التخطيط، 12 سيارة للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين، للعمل بعدة محافظات منها "القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتهدف تلك العربات إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.

وتضم العربة مكتبين لموظفى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، و"الخزنة" لدفع الرسوم الخاصة بالخدمة، وطابعة محمولة متصلة بتابلت الخدمات الموجود مع الموظفين لطباعة التراخيص الجديدة ومكينة تصوير، وشاشة لعرض الخدمات الإلكترونية المتاحة وهى 40 خدمة تقريبا أبرزهم تجديد التراخيص للمحال وتجديد تراخيص إعلانات البروز، وغيرها بالإضافة إلى أماكن انتظار لمتلقى الخدمة.

وتستغرق الخدمة ما بين 5 دقائق و15 دقيقة، وسابقا كانت تستهلك أكثر من نصف اليوم، ومن بين الخدمات "رسوم تجديد أو صوة طبق الأصل من الرخصة وطلبات التصالح، طبق الأصل من طلب قدمه من قبل، والتصالح على محضر".