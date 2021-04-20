اليوم السابع
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البيت الأبيض: بايدن لم يسع للتأثير على محاكمة ديريد شوفين بتعليقاته

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 08:37 م
البيت الأبيض: بايدن لم يسع للتأثير على محاكمة ديريد شوفين بتعليقاته جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ، جين ساكي ، إن الرئيس جو بايدن لم يكن يسعى للتأثير على محاكمة ديريك شوفين بتعليقاته على الحكم المتوقع الثلاثاء ، مشيرًا إلى أنه شعر أنه من المناسب التفكير في المحاكمة في هذه اللحظة لأن هيئة المحلفين معزولة لتداول الحكم.

 

وقال بايدن للصحفيين في وقت سابق في المكتب البيضاوي إنه "يصلي أن يكون الحكم هو الحكم الصحيح. لم أكن لأقول ذلك ما لم يتم عزل هيئة المحلفين الآن  لتداول الحكم."

وقالت ساكى فى المؤتمر الصحفى اليومى بالبيت الأبيض "كما أشار أيضًا ، تم عزل هيئة المحلفين وهذا هو سبب حديثه عن هذا الأمر ، لكنني أتوقع أن يلقى مزيدًا من الاهتمام - بمجرد صدور حكم ولن أقدم تحليلًا إضافيًا لما كان يقصده".

 

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك قلق من أن كلمات الرئيس يمكن أن تزيد من الاضطرابات المحتملة في مينيابوليس وحول البلاد إذا لم يتم التوصل إلى "الحكم الصحيح" ، قالت ساكي إنه بغض النظر عن النتيجة ، دعا بايدن باستمرار إلى السلام.

 

وقالت: "تركيزنا ، لأننا نعمل مع الدولة والسلطات المحلية ، ينصب على توفير مساحة للاحتجاج السلمي وسيكون ذلك متسقًا بغض النظر عن نتيجة هذا الحكم".

 

وقالت ساكي إن بايدن "لا يتطلع إلى التأثير" على القضية ، ولهذا السبب تحدث فقط عندما تم عزل هيئة المحلفين ، لكن الرئيس "قد تطرق إلى التأثير على الأسرة ، ومن ثم اتصل بالعائلة أمس وأجرى تلك المناقشة . " كررت أن معظم المحادثة ركزت على الخسارة التي تتعامل معها عائلة فلويد ، وهو أمر يعرفه الرئيس بشكل مباشر.

 

 


بايدن

جين ساكى

جورج فلويد

ديريك شوفين

الحكم فى قضية جورج فلويد

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