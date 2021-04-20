الأمير ويليام يهاجم "دورى السوبر الأوروبى": يجب أن نحمى مجتمع كرة القدم

كتبت ريم عبد الحميد

لا يزال مقترح دورى السوبر الأوروبى يثير ردود فعل غاضبة على مختلف المستويات فى القارة الأوروبية. فبعد يوم من إدانة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وحكومته للفكرة، انتقد الأمير ويليام دوق كامبريدج مساعى 6 فرق إنجليزية للانضمام إلى مسابقة أوروبية تكون بديلا لدورى أبطال أوروبا.

وقال الأمير ويليام إن دورى السوبر الأوروبى سيضر بكرة القدم. وكتب على الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج على تويتر يقول: "الآن، وأكثر من أى وقت مضى، يجب أن نحمى مجتمع كرة القدم بالكامل، من مستوى القمة وحتى المستوى الشعبى، وقيم المنافسة والعدالة من أساسها".

وتابع ويليام قائلا إنه يشارك الجماهير مخاوفها بشأن دورى السوبر المقترح والضرر الذى يخاطر بإحداثه للعبة التى نحبها.

كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد تعهد بحظر خطط ست أندية إنجليزية، وهى مانشستر سيتى ومانشستر يونايتيد وليفربول وتشيلسى وأرسنال وتوتنهام، للمشاركة فى المسابقة، التى تسمح لهم بأن يكون أعضاء دائمين فيها دون الحاجة لأن يتأهلوا بأدائهم فى دوريات بلادهم. وقال وزراء الحكومة فى رد فعل استثائى إنهم مستعدون لاتخاذ ما يلزم لمنع الأندية من المضى قدما فى خططها.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم الكسندر سيفرين إن اللاعبين الذين سيشاركون فى دورى السوبر الأوروبى المقترح سيتم منعهم من تمثيل بلدانهم فى كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية. وأضاف أيضا أنه سيبحث منع اللاعبين، من بطولات الاتحاد الأوروبى لكرة القدم فى أسرع وقت ممكن.