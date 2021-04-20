الأمم المتحدة: استمرار المقاتلين الأجانب فى ليبيا يقوض المكاسب السياسية

أكد أنطونيو جوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، أن استمرار وجود المقاتلين الأجانب فى ليبيا يهدد بتقويض المكاسب الأمنية والسياسية، مشددا على دعم المنظمة لقرار وقف إطلاق النار فى ليبيا.
ودعا جوتيريس، إلى دعم إعادة توحيد جميع المؤسسات فى ليبيا والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.
كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، قد استقبل أمس الإثنين، وفدا جزائريًا رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية صبرى أبوقادوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي نور الدين مقري، وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.
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