اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:54 ص
خالد صلاح
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استعدادات مكثفة لاستقبال موسم توريد القمح داخل 29 شونة وصومعة بالبحيرة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:16 ص
استعدادات مكثفة لاستقبال موسم توريد القمح داخل 29 شونة وصومعة بالبحيرة تسليم القمح - أرشيفية
البحيرة – فريق المحافظات

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أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، على تكثيف الجهود لاستقبال موسم القمح داخل الشون والصوامع المختلفة بكافة مراكز المحافظة، مضيفا أنه تم تشكيل لجان موسعه لاستلام الأقماح المحلية الموردة لمدة 3 أشهر فى 29 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين فى بيان له، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ475591 فدان وإجمالى عدد الشون والصوامع كافية لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام .
 
ولفت إلى أن لجان الاستلام تتكون برئاسة عضو من مديرية التموين وعضوية عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء و عضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وتبدأ عملها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء فى شهر رمضان ويتم عمل فتره مسائية  حتى الساعة 12 فى الصوامع والأماكن المجهزة بالانارة.
 
وشدد وكيل وزارة التموين، على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل أماكن توريد القمح  بالشون والصوامع المختلفة.

 


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