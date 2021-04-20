اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:26 م
خالد صلاح
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إغلاق وتشميع 20 مقهى وكافيه لمخالفة إجراءات كورونا وتحرير 54 محضرا بسوهاج

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:09 م
إغلاق وتشميع 20 مقهى وكافيه لمخالفة إجراءات كورونا وتحرير 54 محضرا بسوهاج جانب من الحملات
سوهاج محمود مقبول

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شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل حزم، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المقاهي والمحلات ووسائل المواصلات والأماكن العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج .

وتنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج، قام اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد بقيادة حملة مكبرة بنطاق حي غرب سوهاج، استهدفت المقاهي والكافيهات والمحلات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 3 مقاهي، و ضبط ومصادرة 42 شيشة، وضبط 81 من المضبوطات المتنوعة، وتحرير 34 محضر عدم ارتداء كمامة .

وفي مركز ومدينة جرجا تم غلق وتشميع 6 مقاهي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتحرير 10 محاضر صحة، ومصادرة 36 شيشة، و9 كراسي خلال حملة مكبرة شنتها الوحدة المحلية على شوارع المدينة، وقام مركز ومدينة سوهاج بحملة ليلية مكبرة بقرية بندار الكرمانية أسفرت عن غلق 4 مقاهي وتشميعها، ومصادرة 30 شيشة مخالفة للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

وفي مركز ومدينة أخميم تم غلق 4 مقاهي، ومصادرة 100 شيشة ، وضبط 50 مضبوطات متنوعة، فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة البلينا بتشميع مقهى ومصادرة 16 شيشة، وفي مركز ومدينة جهينة تم تشميع 2 محل وتحصيل 2 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 10 محاضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة عدد 9 شيش.

 


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