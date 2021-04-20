إعدام لحوم ودواجن فاسدة فى حملة تفتيشية على الأسواق بمدينة القصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تحرير 22 محضر متنوع فى حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق بالمدينة لضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المباعة للمواطنين.

وأكدت الوحدة المحلية فى بيان لها، أن اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، وجه بتكثيف الحملات التفتشية طوال شهر رمضان المبارك على جميع منافذ بيع السلع الغذائية بالمدينة، وشكلت لجنة من الوحدة المحلية وإدارة التموين ومكتب الصحة وإدارة الطب البيطرى لعمل الحملات التفتيشية الموسعة.

واستهدفت الحملة محلات الجزارة وبيع الدواجن والأسماك بمناطق متفرقة بأنحاء المدينة، حيث أسفرت نتائج الحملة عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار و9 محاضر شهادات صحية منتهية و3 محاضر نظافة و6 مخالفة عدم ارتداء كمامة.

كما تم إعدام 4 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على 2 أسطوانة بوتجاز منزلى وتحرير محاضر ضد مالك المنفذ، لاستخدامه أسطوانات غير مخصصة لهذا الشأن.

وكان رئيس مدينة القصير، شدد على استمرار الحملات، قبل وطوال شهر رمضان المبارك، للتأكيد على توافر المنتجات الغذائية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الواقية بالأماكن التى يتردد عليها المواطنين، والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن.