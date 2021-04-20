إصابة سائق اصطدمت سيارته فى عامود إنارة بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

أصيب سائق بكدمات وإصابات متفرقة، إثر اصطدام سيارة ربع نقل يقودها بأحد أعمدة الإنارة بطريق شركة النصر أول المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقله لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد احمد الحوشي مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة، بتصادم سيارة ربع نقل بعامود إنارة بطريق شركة النصر.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أثناء قيادة سائق يدعي"م.ا" لسيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيده واصطدمت بعامود إنارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.