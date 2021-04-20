إسبانيا ترفض دورى السوبر الاوروبى وتطلب التوصل لـ"حل متفق عليه"

فاطمة شوقى

أعربت الحكومة الإسبانية عن رفضها إنشاء دوري السوبر لكرة القدم الذي يشارك فيه، الفرق الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، من بين 12 نادى.

واقترح رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانتشيز، اللجوء الى مفاوضات بين جميع المعنيين لمحاولة الوصول إلى حل متفق عليه يعود بالفائدة على الجميع، وخاصة مع رئيس دورى السوبر الأوروبى فلورنتينو بيريز ، أعلى سلطة في ريال مدريد وأعيد انتخابه الأسبوع الماضي، حسبما قالت صحيفة "ميلينو" الإسبانية.

ومن مقر الرئاسة في لا مونكلوا ، رفضت الحكومة الإسبانية من خلال بيان ، السوبر الاوروبى الذي تعتبره "قد تم تصميمه واقتراحه دون الاعتماد على المنظمات الممثلة لهذه الرياضة على الصعيدين الوطني والدولي".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الثقافة والرياضة، خوسيه مانويل رودريجيز أوريبس ، عقد اجتماعات ومحادثات على مدار أمس ، مع رؤساء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) ، ودوري كرة القدم للمحترفين ، وكذلك مع رؤساء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفرق البلاد التى تدعم هذه المبادرة.

وطالب في المحادثات بضرورة العودة إلى الحوار والاتفاق في مجال صنع القرار والمجالات التنظيمية التي تنتمي إليها هذه الأندية نفسها لتحقيق "حل متفق عليه يناسب كرة القدم والرياضة" على الصعيدين الوطني والدولى، وكذلك الفرق والمحترفين والمشجعين بشكل عام.

وشددت حكومة بيدرو سانشيز على أن "الروح الرياضية يجب أن تتجلى من خلال البحث عن اتفاق واسع" وأوضحت أنها تحققت في اتصالاتها من استعداد جميع الأطراف للحوار ، التي تأمل أن "تؤتي ثمارها..اتفاق يربح فيه الجميع ".

وتقول الأندية الـ12، إن مباريات الدوري الجديد ستقام في منتصف الأسبوع، وإنهم سيظلون يشاركون في بطولات الدوريات المحلية الأخرى.