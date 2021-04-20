اليوم السابع
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إحالة المتهمين بقتل سيدة مسنة وإلقاء جثتها فى الترعة بالغربية للمفتى

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:21 م
إحالة المتهمين بقتل سيدة مسنة وإلقاء جثتها فى الترعة بالغربية للمفتى محكمة- أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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قضت محكمة جنايات طنطا، بإحالة أوراق المتهمين بقتل سيدة مسنة وسرقة متعلقاتها وإلقاء الجثة بإحدى الترع ببسيون لفضيلة المفتى. صدر الحكم برئاسة المستشار على حسين البحيرى وبحضور عمر حمدون ممثل النيابة العامة في القضية رقم 1459 لسنة 2020 كلي غرب طنطا.

كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بتحرير عامل محضر بغياب جارته 61 سنة، ربة منزل مُقيمة بشقة بعقار بدائرة المركز" والمقيمة بمفردها لتواجد نجلها خارج البلاد.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية، برئاسة اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والرائد محمد عمار رئيس مباحث مركز بسيون، إلى امتلاك المتغيبة للعقار محل إقامتها وقيامها بتأجير شقة بالطابق الأرضى بذات العقار إلى ربة منزل وتواجدها صحبتها فى وقتٍ معاصر لاختفائها، وأن وراء ارتكاب الواقعة (مستأجر الشقة المشار إليها - أخو الأول من الأم). 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، وقرر المتهمان باستدراج المجنى عليها للشقة المستأجرة لربة المنزل ودس مبيد حشرى لها ببعض المأكولات إلا أنها تناولت جزءا بسيطا منه دون إصابتها بشىء.

وأضاف المتهمان بقيامهما بمعاودة استدراج المجنى عليها مرة أُخرى إلى ذات الشقة وقيامهما بخنقها بالأيدى فأوديا بحياتها واستوليا على مفتاح شقتها وقاما بسرقة مبلغ 4 آلاف جنيه من داخلها، وعقب ذلك قاما بلف الجثة ببطانية ونقلها باستخدام مركبة "توك توك - خاصة بالمتهم الثانى" والتخلص منها بإلقائها بأحد المجارى المائية بدائرة المركز.

تم بإرشاد المتهمين استخراج الجثة من الترعة وضبط المبلغ المالى المستولى عليه ومركبة التوك توك المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.


جنايات طنطا

مدير أمن الغربية

بسيون

محكمة جنايات طنطا

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