اليوم السابع
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"أنت مش لوحدك".. فتاة ترسم جدارية لدعم مرضى الأورام بأسوان.. صور

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:22 ص
"أنت مش لوحدك".. فتاة ترسم جدارية لدعم مرضى الأورام بأسوان.. صور جدارية أنت مش لوحدك
أسوان – عبد الله صلاح

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"أنت مش لوحدك".. عنوان لوحة جدارية نفذتها فتاة أسوانية تبلغ من العمر 29 سنة، على جدران مركز أورام أسوان التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، فى إطار تنفيذ مبادرة بعنوان: "كلنا جنبك"، بهدف التخفيف على مرضى السرطان.

جدارية أنت مش لوحدك (1)
جدارية أنت مش لوحدك

قالت مها جميل، صاحبة الجدارية، لـ"اليوم السابع": بدأنا فى تنفيذ مبادرة، بعنوان: "كلنا جنبك" لرسم جداريات على مستشفيات مصر، وكانت الخطوة الأولى من أسوان داخل مركز أورام أسوان التابع لوزارة الصحة، من خلال تنفيذ جدارية أطلقنا عليها عنوان: "أنت مش لوحدك"، وذلك بالاشتراك فى تنفيذها مع زميلها الفنان على عبد الفتاح.

جدارية أنت مش لوحدك (2)
جدارية أنت مش لوحدك 

وتابعت جميل، بأن الهدف من هذه المبادرة والرسومات المبهجة وإضافة الفن داخل الصروح الطبية، هو تخفيف آلام مرضى السرطان ورفع من معنوياتهم تجاه تقبل العلاج أو العمليات الجراحية.

جدارية أنت مش لوحدك
جدارية أنت مش لوحدك

وأشارت إلى أنها تشارك فى تنفيذ العديد من الجداريات داخل مدينة أسوان، بالاشتراك مع زميلها الفنان على عبد الفتاح، وذلك بعد تخرجهما من كلية الفنون الجميلة خلال عام 2016، لافتةً إلى أنها تحلم باستغلال المساحات الفارغة فى شوارع أسوان، لتحويلها إلى معرض مفتوح للوحات فنية معبرة تعكس سحر الطبيعة وجمال المكان والصور السياحية التى تتميز بها أسوان.

 

 


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اسوان

اخبار مصر

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