أمن المنافذ يضبط 26 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الإدارة في ضبط العديد من القضايا و منها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها ضبط قضية (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية، ضبط قضية واحدة ، وفى مجال الأمن العام، ضبط 26 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

كما نجحت القوات في مجال ضبط المخالفات المرورية بضبط 1327 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضيتين، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 115 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 5 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.