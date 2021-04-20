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أصوات الملائكة.. الأختان آية وزهرة حصلتا على المركز الأول فى مسابقة القرآن

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:00 م
أصوات الملائكة.. الأختان آية وزهرة حصلتا على المركز الأول فى مسابقة القرآن الأختان آية وزهرة
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع الأختين زهرة حمادة كمال عبدالعزيز بالصف الأول الثانوى العام، وشقيقتها آية بالصف الأول الإعدادي واللاتى حصلنا على المركز الأول بمسابقة القرآن الكريم بوزارة التربية والتعليم .

والاختين من قرية صبيح مركز ههيا، وهما بدأنا مشوار حفظ القران منذ عمر الطفولة ، وتقول آية أنها بدات من عمر 4 سنوات لتتم الحفظ في عمر 9 سنوات والايجازة في عمر 10 سنوات ، وتكمل شقيقتها الكبري أن حفظ الصغرى القرآن شجعها علي الحفظ والمواظبة عليه، فأتمت الحفظ بعمر 12 سنة.
 
وعن مسابقة القرآن الكريم بوزارة التربية والتعليم ، قالوا إنهم عملوا من الإدارة التعليمية، فبادوا بالمشاركة وحصلنا علي المركز الأول علي مستوي المحافظة، ثم صعدوا الي تصفيات علي مستوي الجمهورية ، يحصلن علي المركز الأول.
 
وأعربت الأسرة عن فرحتها الشديدة بفوز نجليتهما بالمسابقة، مؤكدين أنهم بركة المنزل فهم يشجعون الأجداد والاعمام وأبناءهم على القراءة والحفظ.

 


الشرقية

مسابقة القران الكريم

القران الكريم

قرية صبيح

التربيه والتعليم

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