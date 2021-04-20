أصوات الملائكة.. الأختان آية وزهرة حصلتا على المركز الأول فى مسابقة القرآن

والاختين من قرية صبيح مركز ههيا، وهما بدأنا مشوار حفظ القران منذ عمر الطفولة ، وتقول آية أنها بدات من عمر 4 سنوات لتتم الحفظ في عمر 9 سنوات والايجازة في عمر 10 سنوات ، وتكمل شقيقتها الكبري أن حفظ الصغرى القرآن شجعها علي الحفظ والمواظبة عليه، فأتمت الحفظ بعمر 12 سنة.

وعن مسابقة القرآن الكريم بوزارة التربية والتعليم ، قالوا إنهم عملوا من الإدارة التعليمية، فبادوا بالمشاركة وحصلنا علي المركز الأول علي مستوي المحافظة، ثم صعدوا الي تصفيات علي مستوي الجمهورية ، يحصلن علي المركز الأول.

وأعربت الأسرة عن فرحتها الشديدة بفوز نجليتهما بالمسابقة، مؤكدين أنهم بركة المنزل فهم يشجعون الأجداد والاعمام وأبناءهم على القراءة والحفظ.