أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام
-البطاطس 4.5 جنيه .
-البصل الأبيض 4.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
-الكوسة بـ 10 جنيهات.
-الجزر بـ 5.5 جنيه .
- الخيار بـ 10جنيهات.
والجوافة بـ 10.5 جنيه .
- الباذنجان الرومى بـ 7.7 جنيه.
-الفلفل الرومى بـ 11 جنيها .
- الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 جنيهاً
-الليمون بـ 27.7 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيهاً.
-التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 8 جنيهات
-اليوسفى بـ 11 جنيها .
- الموز البلدى 11 جنيها.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.
- البسلة بـ 9 جنيهات
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.
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