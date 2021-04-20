أخبار الاقتصاد اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021.. مخزون السلع يكفى عدة أشهر

كتب – إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار اليوم عددا من الأخبار الهامة، كان أبرزها ما أعلنته الحكومة بأن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي عدة أشهر، وكذلك ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 23.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.159 مليار جنيه، مدفوعة ببدء تداول حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71%، ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12913 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 4123 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة.

التخطيط تسلم الدفعة الأولى من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة للتنمية المحلية

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم احتفالية تسليم وزارة التخطيط (12) سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية متمثلة فى 8 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والأسكندرية والأقصر وكفر الشيخ وأسوان ، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين أواخر شهر مارس الماضي بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.

وشارك في احتفالية تسليم السيارات والتي اقيمت بحديقة الأزهر بالقاهرة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتخطيط .

وخلال الاحتفالية أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأوضحت السعيد أن مشروع تطوير الخدمات الحكومية بدأ بهدف توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال عدة وسائل متمثلة في تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن بعدد (265) مركز تكنولوجي تعمل بنظام مركزي موحد ومميكن ومربوط بالإدارات المختلفة يسمح بإدارة لامركزية على مستوي جميع الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات، وذلك من خلال تطبيق نظام "الشباك الواحد" الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، ويساعد هذا النظام أيضًا في استخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة سير العمل بتلك الإدارات وأداء العاملين.

وأضافت السعيد أن من وسائل المشروع أيضا تقديم خدمات المحليات بواسطة بوابة الخدمات الحكومية للمحليات من خلال رابط الانترنت التالي (LGS.GOV.EG) للاستعلام عن الخدمات والحصول على المعلومة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الحي، ولأول مرة يتم تقديم خدمات تجديد رخص الإشغال والإعلانات والمحلات دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى الجهات الحكومية، حيث ينتقل موظف الحي إلى صاحب الطلب ويقوم بتنفيذ الخدمة لحظيًا من خلال جهاز التابلت وتسمى هذه الخدمة "الحي المتنقل"، علاوة على ذلك انه تم تفعيل خدمة الرسائل القصيرة على الخدمات المقدمة بأحياء القاهرة.

ومن المقرر تطوير جودة الخدمات المقدمة وإضافة مميزات جديدة خلال الفترة القادمة، وذلك مثل خدمة السداد الإلكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات من خلال الأنترنت. بالإضافة إلى الربط مع بعض الجهات الخارجية مثل الدفاع المدني كمرحلة أولي ثم يتم استكمال باقي الجهات تباعاً بعد إتمام المرحلة الأولى.

ولفتت السعيد إلى أن جائحة كوفيد-19 جاءت لتحفز على محاولة ابتكار المزيد من وسائل تقديم الخدمات للمواطنين بطرق غير تقليدية تمكننا من التغلب على مشاكل التكدس والازدحام بمراكز تقديم الخدمة الثابتة، لذلك ظهرت فكرة مشروع "سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة" الذي يهدف إلى إيصال الخدمات الحكومية حتى محل إقامة المواطن من خلال سيارات متنقلة تيسيرًا عليه، وتخفيفًا على المراكز المزدحمة، ووصولًا لأماكن نائية كان من الصعب عليها في السابق الحصول على هذه الخدمات.

رانيا المشاط: الزيارة المرتقبة لرئيسة البنك الأوروبى تفتح الآفاق لشراكات جديدة

تزور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، القاهرة، يومي 21 و22 أبريل الجاري، في أول زيارة للمنطقة، منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي؛ ويأتي اختيار القاهرة للزيارة الأولى للمنطقة، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، حيث تُعد مصر أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة المناطق خلال عامي 2018 و2019.

وتأتي الزيارة تزامنًا مع احتفال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالذكرى الثلاثين لتأسيسه خلال أبريل الجاري، وعلى مدار ثلاثين عامًا استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أكثر من 6000 مشروعًا بقيمة 150 مليار دولار، في مختلف دول العمليات للبنك.

وخلال الزيارة تعقد رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لقاءات رفيعة المستوى مع المسئولين في الدولة، كما تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتلتقي أيضًا وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والتنمية المحلية، وعدد من المسئولين، ومؤسسات القطاع الخاص، كما سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون مشترك في إطار العلاقات التنموية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وعلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قائلة "نُرحب بالسيدة أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في أول زيارة لها للمنطقة منذ توليها منصبها أكتوبر الماضي، حيث تعكس الزيارة المرتقبة العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، والتي تُسهم في دفع الجهود التنموية ودعم استراتيجية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونتوقع أن تفتح الزيارة آفاقًا جديدة للشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبهذه المناسبة أود تهنأتها باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب".





ارتفاع بورصات السعودية والكويت والبحرين بجلسة الثلاثاء.. وتراجع بورصتي قطر ودبى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.19% رابحًا 19.33 نقطة ليغلق عند مستوى 10116.98 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.13% رابحًا 1.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1481.62 نقطة.

وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 7 قطاعات، وقفز سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.810% رابحًا 29.678 نقطة ليغلق عند مستوى 3696.630 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.87% رابحًا 53.21 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.419 نقطة، وربح رأس المال السوقي 7.3 مليار دينار عند مستوى 894.503 مليار درهم.

فيما تراجعت بورصة قطر بنسبة 0.06% خاسراً 6.57 نقطة ليغلق عند مستوى 10914.12 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.31% خاسرًا 8.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2624.27 نقطة.





الحكومة: مخزون السلع الأساسية بالمنافذ يكفى احتياجات المستهلكين عدة أشهر

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في السلع التموينية خلال شهر رمضان الجارى، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أي من السلع التموينية خلال شهر رمضان الجاري، مُشددةً على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع التموينية لمنع التلاعب في أسعار السلع أو احتكارها.

وفى سياق متصل، يتم ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية بــ 1500 مخزن تنتشر بمختلف محافظات الجمهورية، حيث يجري صرف أكثر من 5 آلاف طن سكر يومياً لمنافذ صرف السلع التموينية خلال شهر رمضان، وكذلك ضخ ما يزيد عن 3 آلاف طن زيت طعام، وأكثر من ألف طن أرز، وألف طن بالنسبة للمكرونة، إلى جانب ضخ كميات كبيرة من باقي سلع المنظومة التموينية التي يصل عددها إلى 28 سلعة بنسب متفاوتة حسب احتياج كل منطقة.