وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى نهاية أبريل ومايو ورقية فى المدارس

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منعا لتكرار الإشاعات الموسمية امتحانات أولى وثانية ثانوي في نهاية شهرى أبريل ومايو 2021 وسوف تكون امتحانات ورقية في لجان مدرسية مؤمنة وبنظام الأسئلة الجديد كما أعلنا من قبل بكل وضوح، وكل ما يثار حاليا عدا ذلك فهو محض افتراء وكذب وتضليل.



وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه لن تنعقد امتحانات الترم الثاني "من المنزل" للصفين الأول والثاني الثانوي، لان امتحان المنازل سيكون مسرحًا للغش الجماعي "بما يخل بتكافؤ الفرص" "ويفقد الامتحان من مضمونه" وكلنا نعلم ذلك جيدا.



وأوضح وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية: الامتحان من المنزل ممكن لو كان هدفه "تدريبي" أو كانت ظروف الجائحة تحول تماما دون الحضور الى المدرسة ولكنه ليس حلا مثاليا طالما ان الكثيرين ما يزالوا يلجأون للتحايل على الامتحان



وقال وزير التربية والتعليم: لو التزم الجميع بالاعتماد على النفس وتفهم المجتمع التعليمي خطورة الغش لكان ممكنا الاعتماد على الامتحانات من المنزل وباذن الله نصل جميعا لهذه الثقافة من احترام العمل والتعلم وإدراك ان الغش جريمة في حق صاحبها وحق الآخرين.









