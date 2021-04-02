مواعيد وقف الصيد بمياه السويس وفق خطة تنمية الثروة السمكية

السويس- سيد نون

قال بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، إننا تسلمنا المواعيد النهائية لوقف الصيد، للمهن المختلفة التى تعمل بمياه خليج السويس، من بينها المراكب الكبيرة واللنشات.

وأكد بكرى أبو الحسن لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الثروة السمكية قررت أن تتوقف العاملين بحرفة الصيد "الجر" مراكب الصيد الكبيرة فى يوم 15 أبريل الجارى، أما الحرف الأخرى للصيد من بينها الشنشولا "اللنشات البحرية" ومراكب اليد الصغيرة يتم وقف الصيد لها فى الأول من شهر مايو القادم.

وأشار بكرى أبو الحسن، إلى أنه يتم وقف الصيد خلال هذه الفترة من أجل تنمية الثروة السمكية بمياه خليج السويس والبحر الأحمر، وأن تستمر عمليات زيادة الإنتاج السمكى.

وأكد أبو الحسن، أن إجمالى عدد مراكب الصيد لحرف الجر والشنشولا التى تعمل بمياه خليج السويس والبحر الأحمر يصل عددهم إلى 10 مراكب صيد.

وأضاف نقيب الصيادين بالسويس، أننى أؤكد استمرار موسم الصيد بمياه خليج السويس حتى حتى المواعيد المحددة، مؤكدا انخفاض نسب التلوث البحرى بمياه الخليج.