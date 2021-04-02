ما هى أهم التوصيات الفنية لمزارعى القمح خلال شهر أبريل وأثناء الحصاد

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول القمح مراعاتها، خلال شهر ابريل.



وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية 1- الاهتمام بالرى على الحامى ويمنع الرى عند وصول القمح لمرحلة النضج الفسيولوجى (اى اصفرار السلامية العليا) لـ50% من نباتات الحقل.

2- المرور الدورى على حقول المزارعين لاكتشاف الإصابة بالصدأ الأسود الذى يظهر على سطح وظهر الورقة على هيئة بثرات مبعثرة

3- بمجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش ب "سومى ايت" 5% مستحلب بمعدل 35%/100سم لتر ماء حسب عمر النبات والفدان يحتاج من 300-400 لتر ماء، بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم3/100 لتر ماء للفدان ويحتاج الفدان من 300-400 لتر ماء.

4- يتم الحصاد بعد النضج التام وللتأكد من ذلك بالضغط على حبة القمح بالضروس.

5- يراعى أن يكون الحصاد فى الصباح الباكر أو قبل الغروب حتى لا يحدث فرط للحبوب أو تكسير للسنابل وربط حزم القمح لسرعة إخلاء الأرض ووضع هذه الحزم على مفرش كبير لتفادى فقد حوالي 2 اردب من القمح ويجب تقليب هذه الحزم.

6- بعض الأصناف مثل جميزة وخاصة جميزة 7 ذات حبوب ممتلئة ويحدث فرط لها لذلك لابد من حصاد هذه الأصناف فى مرحلة النضج الفسيولوجى وربطها فى حزم ووضعها على مفرش كبير وتقلبيها فى الشمس حتى تصل للنضج التام ويتم دراسها.

7- عملية الدارس تتم وقت الظهيرة لسهولة فصل الحبوب.