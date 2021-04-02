رقيب متقاعد فى "محاكمة فلويد": الضحية قاوم الشرطة واستدعينا سيارة إسعاف له

كتبت: نهال أبو السعود

أكد أحد الشهود في قضية محاكمة قتلة الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد ، أن الضحية قاوم الشرطة أثناء محاوله اعتقاله ، مشيراً في رابع جلسات المحاكمة الخميس، إلى أن تعامل معهم بعنف ما أسفر عن اصابته في النهاية.

وتحدث ديفيد بلوجر الرقيب المتقاعد من قسم شرطة مينيابوليس أثناء شهادته التي نشرت تفاصيلها شبكة سي ان ان، بشأن مكالمة هاتفية ‏أجراها مع ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين المتهم بالقضية ، موضحاً أنه يعرف شوفين منذ 2008 تقريباً.

وقال بلوجر متذكرا المحادثة التي جرت في ذلك الوقت: "أعتقد أنه أخبرني أنهم حاولوا وضع ‏السيد فلويد في السيارة بعدما أصبح عنيفاً.. واعتقد أن شوفين ذكر أن فلويد أصيب إما في أنفه أو فمه وفي النهاية بعد ‏معاناته ، عانى من حالة طبية طارئة وتم استدعاء سيارة إسعاف وخرجوا من مكان الحادث".‏

وتوفي فلويد ، وهو رجل أسود ، في مايو 2020 عن عمر 46 عامًا بعد تسجيل مقطع فيديو لشوفين ، ‏‏وهو ضابط أبيض يركع على رقبته لأكثر من ثماني دقائق أثناء اعتقاله، وأثارت اللقطات للاعتقال ‏‏ووفاة فلويد لاحقًا شهورًا من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد وحشية الشرطة والظلم ‏‏العنصري.‏

ويواجه شوفين حاليًا تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد ‏‏من الدرجة الثانية.