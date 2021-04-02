اليوم السابع
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حالة الطقس اليوم الجمعة 2/4/2021 فى مصر

الجمعة، 02 أبريل 2021 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 2/4/2021 فى مصر حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم  الجمعة ، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد ،  معتدل على جنوب سيناء ، معتدل على جنوب الصعيد.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
 
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم، الجمعة:  القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى  21
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 العظمى 20
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 210
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 العظمى 20
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 27
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 24
 
 

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