اعرف التحويلات المرورية أثناء نقل المومياوات (إنفوجراف)

كشفت وزارة الداخلية أنه فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مروراً بشارع كورنيش النيل فقد تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد بعد غد، السبت، الموافق 3 أبريل من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8.30 مساء، وذلك على النحو التالى :-