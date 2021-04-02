اليوم السابع
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خالد صلاح
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اعرف التحويلات المرورية أثناء نقل المومياوات (إنفوجراف)

الجمعة، 02 أبريل 2021 12:00 ص
اعرف التحويلات المرورية أثناء نقل المومياوات (إنفوجراف) التحويلات المرورية اثناء نقل المومياوات

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كشفت وزارة الداخلية أنه فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مروراً بشارع كورنيش النيل فقد تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد بعد غد، السبت، الموافق 3 أبريل من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8.30 مساء، وذلك على النحو التالى :-

 
التحويلات المرورية أثناء نقل المومياوات
التحويلات المرورية أثناء نقل المومياوات 2
 
التحويلات المرورية أثناء نقل المومياوات 3

التحويلات المرورية اثناء نقل المومياوات

نقل المومياوات

الطرق المغلقة اثناء موكب المومياوات

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