أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الرحمن الرحيم اليوم فى قرية الرزيقات بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تم خلال الأسبوع الجارى فرش مسجد جديد من مساجد المديرية لخدمة المواطنين.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، أنه يتم مواصلة العمل أسبوعياً فى فرش المساجد المختلفة بسجاد جديد من الوزارة، وتم الانتهاء من فرش "مسجد الشيخ موسى" بنجع دنقل بمركز ومدينة أرمنت والتابع لإدارة أوقاف أرمنت بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، موجهاً الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذه المسجد.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه سوف تقوم مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة، بافتتاح مسجد "الرحمن الرحيم" بقرية الرزيقات قبلى بمدينة أرمنت، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، موضحاً أنه سيتم افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بناؤها بالجهود الذاتية وهو "مسجد الرحمن الرحيم" بقرية الرزيقات قبلى بمركز ومدينة أرمنت، وذلك بحضور كل من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف أرمنت، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والمواطنين، كما أنه قرر إنابة الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية، بارتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة.

وكان قد تابع الشيخ سيد محمد عبد الدايم فى جولة ميدانية بمركز ومدينة الطود، مشروعات بناء المساجد التي تنفذها المديرية فى خطتها لهذا العام، والوقوف على نسب التنفيذ المحققة والاطلاع عن قرب على طبيعة معدلات الإنجاز بها، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفى إطار المتابعة المستمرة والمتوالية للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر.

وشملت جولة وكيل أوقاف الأقصر، المرور على المساجد التالية:- "مسجد نجع الوحدة بمركز ومدينة الطود - مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود - مسجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود - مسجد المجمع الاسلامى بقربه العبور بمركز ومدينة الطود - مسجد الفاروق عمر بقربه الشيخ سلطان بمركز ومدينة الطود".



التجهيز لافتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الرزيقات



جانب من التجهيز لافتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الرزيقات



فرش مسجد الشيخ موسى بنجع دنقل



وكيل أوقاف الأقصر يعلن التجهيز لافتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الرزيقات