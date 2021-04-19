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8 خدمات تقدمها بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها

الإثنين، 19 أبريل 2021 04:30 ص
8 خدمات تقدمها بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها بوابة مرور مصر -
كتب عبد الرحمن سيد

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تقدم بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات استخراج التراخيص بدون التوجه إلى الوحدات، ولتقليل حالات التكدس، وكذلك تقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، واتباع تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنتظمة الصحة العالمية فى الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد.

وتقدم تلك البوابة العديد من خدمات المرور الإلكترونية، نرصدها كالتالى..

1 - تجديد رخصة المركبة

2 - إصدار ملصق إلكتروني

3 - بدل فاقد رخصة المركبة

4 - بدل تالف رخصة المركبة

5 - التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة

6 - بدل فاقد رخصة القيادة

7 - بدل تالف رخصة القيادة

8 - الاستعلام عن المخالفات المرورية

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية ووزارة الداخلية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على المواظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.


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