7 نصائح لعلاج الانتفاخ بعد الإفطار فى رمضان

كتبت فاطمة خليل

الانتفاخ من المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً في رمضان، حيث يزداد الشعور بالانتفاخ بعد الإفطار بسبب تناول الوجبات الدسمة بعد ساعات طويلة من الصيام خلال اليوم، ويمكن تخفيف الانتفاخ في رمضان باتباع مجموعة من النصائح الطبية نتعرف عليها في هذا التقرير، وفقاً لموقع "medical news today".

7 طرق علاج الانتفاخ بعد الفطار في رمضان



يمكنك علاج الانتفاخ بعد الفطار في رمضان باتباع هذه النصائح..

1. المشي



يمكن للنشاط البدني أن يجعل الأمعاء تتحرك بشكل أكثر انتظامًا، مما يساعد على التخلص من الغازات الزائدة والبراز، يعد تحريك الأمعاء أمرًا مهمًا بشكل خاص إذا كان الشخص يعاني من الإمساك ويساعدك المشي بعد الإفطار على تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

2. تدليك البطن

يمكن أن يساعد تدليك البطن في تحريك الأمعاء، التدليك الذي يتبع مسار الأمعاء الغليظة مفيد بشكل خاص لتحسين مشاكل الهضم مثل: الانتفاخ.

3. خذ حمامًا دافئًا



يمكن أن يوفر الاستحمام بالماء الدافئ الراحة من ألم البطن، كما يمكن أن يقلل الاسترخاء من مستويات التوتر، مما قد يسمح للجهاز الهضمي بالعمل بشكل أكثر فعالية ويساعد في تقليل الانتفاخ.

4. زيادة الألياف في وجبة الإفطار



قد يساعد زيادة تناول الألياف في علاج الانتفاخ، حيث يساعد تناول المزيد من الألياف على منع الإمساك والانتفاخ، ولكن يجب عدم الافراط في تناول الألياف، حيث يمكن أن يزيد هذا المشكلة سوءاً.

5. استبدال المشروبات الغازية بالماء



تحتوي المشروبات الغازية على غازات يمكن أن تتراكم في المعدة، يمكن أن يتسبب ثاني أكسيد الكربون الذي يجعل الصودا والمشروبات المماثلة فوارًا أيضًا في حدوث فقاعات وانتفاخ في المعدة.

يمكن أن تسبب السكريات أو المحليات الصناعية في النظام الغذائي الغازات والانتفاخ بينما يزيل شرب الماء هذه المشاكل ويساعد في علاج الإمساك أيضًا.

6. كن أكثر نشاطا



تساعد التمارين الرياضية جسمك على إخراج البراز والغازات من القولون وقد تجعل حركات الأمعاء أكثر انتظامًا تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى إطلاق الصوديوم الزائد من الجسم من خلال التعرق، مما يساعد في تخفيف احتباس الماء.

من الضروري شرب الكثير من الماء قبل وبعد ممارسة الرياضة للبقاء رطبًا، لأن الجفاف يمكن أن يجعل الإمساك أسوأ.

7. تناول وجبة الإفطار بشكل تدريجي



يمكن الإفطار بالتمر ثم قم بصلاة المغرب وبعدها قم باستكمال وجبة الإفطار، تقسيم وجبة الإفطار بهذه الطريقة تساعدك على تناول كمية أقل من الطعام وتقلل الانتفاخ.