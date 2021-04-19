11 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فى إندونيسيا

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قال فريق العمل المعني بفيروس كورونا في إندونيسيا، إن أعداد متلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ارتفاع بمقدار 95 ألفا و60 شخصا، ليبلغ إجمالي أعداد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 10 ملايين و801 ألف و244 شخصا.

ووفقًا لبيانات فريق العمل الإندونيسي، بحسب وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية، فإن 5 ملايين و889 ألفا و716 شخصا ممن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح قد تلقوا الجرعة الثانية بالفعل، ما يمثل زيادة تقدر بنحو 69 ألفا و770 شخصا خلال يوم واحد.

وتستهدف الحكومة الإندونيسية حاليًا تلقيح 40 مليونا و349 ألفا و49 شخصا في إطار برنامج التطعيم الوطني.

ويشمل أولئك الذين تلقوا لقاح (كوفيد-19) حتى الآن العاملين في مجال الرعاية الصحية ومسؤولي الدولة ومسؤولي الخدمة العامة والمواطنين المسنين وموظفي الحكومة والمدرسين والمحاضرين وتجار السوق والصحفيين والزعماء الدينيين.