وفاة نائب قائد "فيلق القدس" إثر إصابته بأزمة قلبية.. ومرشد إيران ينعيه

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اعرب المرشد الإيراني علي خامنئي، عن تعازيه بوفاة نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، العميد محمد حجازي والذى أعلنت طهران أمس وفاته بنوبة قلبية.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية أضاف خامنئي فى بيان التعزية: "ببالغ الأسف، تلقيت نبأ وفاة العميد الفخور، سيد محمد حجازي، عاش حياة كلها جهاد، وفكر نير، وقلب مفعم بالإيمان الحقيقي ومليء بالدوافع والعزيمة الراسخة، وقوة كاملة في خدمة الإسلام والثورة، هذه خلاصة لشخصية هذا المجاهد في سبيل الله".

وأضاف: "لقد خدم في مسؤوليات كبيرة ومؤثرة في حرس الثورة الإسلامية، وكان شامخا وناجحا فيها جميعا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس"، إثر نوبة قلبية.

وفي يناير 2020عين قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، محمد حجازي نائبا لقائد "فيلق القدس"، وشارك حجازي في الحرب العراقية الإيرانية في صفوف الحرس الثوري، وتسلم قيادة قوات التعبئة بين سنتي 1997 و2007.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حجازي في 2011 بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران على خلفية "قمع" احتجاجات 2009.