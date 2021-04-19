وزير داخلية باكستان: إطلاق سراح 11 شرطيا احتجزهم متظاهرون من حركة "لبيك باكستان"

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أكد وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، أنه تم إطلاق سراح 11 شرطياً احتجزهم محتجون من حركة "لبيك باكستان" المحظورة في مدينة لاهور الباكستانية إثر مباحثات ناجحة جرت بين حكومة إقليم البنجاب والحركة.

وقال وزير الداخلية في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن الجولة الأولى من المباحثات انتهت بنجاح، وتم إطلاق سراح 11 شرطياً صباح اليوم الاثنين معربًا عن أمله في أن يتم حل الأمور الأخرى خلال الجولة المقبلة من المباحثات التي ستجرى في وقت لاحق من اليوم، مشيرًا إلى أن الوضع بدأ أن يتحسن.

واحتجز أعضاء الحركة 11 شرطيًا كرهائن بعد احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا مستمرة منذ أيام.

وهزت أعمال الشغب البلاد منذ الاثنين الماضي عندما اعتُقل زعيم حركة "لبيك باكستان" في لاهور عقب دعوته إلى طرد السفير الفرنسي، وشلت الاحتجاجات عدة مدن وأدت إلى مقتل ستة عناصر من الشرطة، كما أصدرت السفارة الفرنسية إشعارًا لرعاياها يدعوهم إلى مغادرة البلاد موقتًا.