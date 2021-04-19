وزير النقل ومحافظ القليوبية يتابعان إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

وصل، منذ قليل، المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لموقع حادث قطار طوخ لمتابعة أعمال إحلال وتجديد قضبان الخط القديم بأخر جديد، بعد رفع القضبان المتهالك جراء الحادث أمس بواسطة رجال هيئة السكة الحديد.

وكان فريق من النيابة العامة ببنها، برئاسة المستشار عبدالله علي، مدير نيابة بنها، استمع إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها، الذى أسفر عن وفاة 11 شخصا، وإصابة 98 آخرين.

وأكد المصابين، لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها ونيابتى مركز وقسم بنها، إنهم فوجئوا بأصوات اهتزازات شديدة فى عربات القطار، وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار، فيما خرجت باقى العربات عن القضبان.

وكشفت التحقيقات سؤال 32 مصابا بمستشفى بنها الجامعي، من إجمالى 42 مازالوا محجوزين بالمستشفى، بينما خرج 23 مصابا من المستشفى، حيث قررت النيابة انتداب الطب الشرعى لإجراء مناظرة الجثث، وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة؛ إذ أن عددها مجهول حتى الآن؛ إذ استقبلت مستشفيات طوخ وبنها العام وكفر شكر وقليوب جثث الضحايا.

وتحفظت النيابة على السائق ومساعده ورئيس القطار، وسألوا وعدد من الشهود حول الحادث، ولم تخرج أقوالهم عن ما قاله المصابين، كما كشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث، إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.