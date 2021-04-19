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وزير الخارجية يسلم رئيس جزر القمر رسالة من الرئيس السيسى

الإثنين، 19 أبريل 2021 07:47 م
وزير الخارجية يسلم رئيس جزر القمر رسالة من الرئيس السيسى شكري يسلم رسالة لرئيس جزر القمر
كتب أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين مع عثمان غزالي رئيس دولة جزر القمر الشقيقة حاملاً إليه رسالة من  رئيس الجمهورية، وذلك في ثاني محطات الجولة الأفريقية التي يقوم بها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة.
 
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري قام خلال اللقاء بتسليم رسالة  الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجهة لرئيس دولة جزر القمر، والتي تتمتع حالياً بعضوية هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث تناولت الرسالة الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة واستعراض الموقف المصري في هذا الصدد.
 
وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية قدم للرئيس القمري كذلك عرضاً حول أهم ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة، حيث أبرز الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر خلال الاجتماعات للعمل على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، فضلاً عن تأكيده تطلع مصر إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل لهذه القضية على نحو يحول دون المساس بالأمن والاستقرار الإقليمي.
 
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن المقابلة تطرقت أيضاً إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية على اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تجمعها بجزر القمر الشقيقة، معرباً عن تطلع مصر إلى تدعيم هذه العلاقات في شتى المجالات بجانب استشراف مجالات جديدة للتعاون، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين فيما يخص القضايا  الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
 

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