وزير الأوقاف يعتمد 35 مليون جنيه من الموارد الذاتية لعمارة المساجد

كتب ـ على عبد الرحمن

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، مبلغًا وقدره 35,445,000 جنيه (خمسة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) من الموارد الذاتية، لتمويل الأعمال الجارية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 / 2021م.



وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إن القرار يأتى ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وإنشاء مساجد جديدة، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام، وفى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.



كانت الوزارة أوضحت، أنه تم خلال عام 2020 تحقيق 115 إنجازا فى مجالات مختلفة أبرزها عمارة المساجد، حيث تم تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم (1023) مسجدًا، منها (640) مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية بتكلفة مالية بلغت (813,419,585) جنيهًا، و(383) مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، كما تم كما تم فرش أكثر من (1200) مسجد بكمية فرش بلغت نحو (380) ألف متر مربع.



وفى مجال البر، تم إنفاق أكثر من (370) مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية، وصرف (32,558,120) جنيهًا من باب القرض الحسن بدون أى مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى، وتوزيع (1200) طن من لحوم أضاحى الأوقاف، على مليون ومائتى ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة تقدر بنحو (115) مليون جنيه.