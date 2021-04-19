هيئة الرقابة الصحية: التأمين الشامل يضمن تدفق الخدمات الصحية بأعلى جودة

كتب ـ وليد عبد السلام

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن استمرارية الرعاية الصحية هو مفهوم أساسى يتبناه مشروع التأمين الصحى الشامل من خلال تكامل خدمات الطب الوقائى والعلاجى والتأهيلى المقدمة للمواطن، مما يتطلب التنسيق الكامل والتوافق بين كافة الأطراف المعنية لضمان الكفاءة والفعالية المطلوبة.



جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وأحد الجمعيات الطبية اليوم بمقر الهيئة بمدينة نصر، فى إطار تفعيل دور الهيئة في تنظيم وضبط القطاع الصحي المصري بما يضمن حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة صحية ذات جودة عالية من خلال التسجيل والاعتماد والرقابة على المنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية.



وقع البروتوكول الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية واللواء والدكتور رضا عوض، مستشار وزيرة الصحة للطب الطبيعى بحضور الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة.



ويستهدف البروتوكول وضع اطار للتعاون بين الهيئة والجمعية لتوحيد جهودهما وتعزيز مفهوم التميز وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة في مجال الطب الطبيعي والتأهيلي، وذلك عن طريق تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع معايير الخدمة للطب الطبيعي Service Standards ومعايير اعتماد الطب الطبيعي Accreditation Standards إلى جانب طرح مبادرات مشتركة للتأهيل الطبي ومكافحة الإعاقة خلال الفترة القادمة.



وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تسعى من خلال البروتوكول إلى الوصول لتوافق حول القواعد والمعايير المنظمة لعمل مراكز التأهيل والطب الطبيعي بما يخدم الركائز الأربعة الأساسية للنظم الصحية الحديثة التي تتبناها الهيئة وعلى رأسها الفاعلية الإكلينيكية من حيث الإجراءات التي تمت مع المريض ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية، إلى جانب سلامة تقديم الخدمات بما يضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها والمنشأة والبيئة.



وتابع: المحور الثالث لعمل المعايير تتمثل في كفاءة تقديم الخدمات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات واجراءات طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية دون زيادة أو نقص، فضلا عن رضاء المتعاملين حيث يعد المريض هو محور الخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية والركيزة الأساسية في معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.