هيئة الدواء المصرية: تناول الفيتامينات والأعشاب لا يعالج السرطان

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية، إن لا يوجد دراسات علمية تؤكد أن تناول الفيتامينات والأعشاب له دور كبير فى علاج السرطان أو القضاء عليه أو حتى منع المريض من الانتكاسة بعد شفائه.

ونصحت هيئة الدواء المرضى باستشارة الطبيب المعالج للحالة أو أخصائى التغذية أو الصيدلى عن أى مستحضرات قبل تناولها أثناء فترة العلاج.

وكان الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أكد فى تصريحات سابقة أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كبير من أجل توطين هذه الصناعة، باعتبارها أمن قومى حقيقى يمس حياة المواطن المصرى، فضلا عن أنه مجال قوى للاستثمار، وظهر هذا الأمر خلال جائحة كورونا.

وأضاف عصام، أنه تم إنشاء هيئة الأدوية ودخولها العمل منذ مارس 2020 وهو مع بداية الجائحة وكان اختبارا حقيقيا وتحاملنا الصعاب وتم توفير الأدوية وسعينا إلى تنظيم ورقابة كل ما يخص المستلزمات لضمان فعالية وامان وجودة هذه المستحضرات".

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية: "سعينا إلى تأمين مخزون استراتيجى من المستحضرات الطبية بالتعاون مع الشركات.. وسعينا إلى توطين الصناعة من خلال استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الأدوية.. من خلال إيجاد ألية سريعة وواضحة لتوفير المستحضرات الطبية خاصة خلال جائحة كورونا.. ونحن أول دولة في الشرق الأوسط عندها تصنيع ومستلزمات جاهزة لمواجهة جائحة كورونا".