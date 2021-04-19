نشوب حريق بمصنع فى العاشر من رمضان والدفع بـ4 سيارات إطفاء

الشرقية -فتحية الديب

نشب منذ قليل حريق بمصنع لإنتاج البن بالمنطقة الصناعية الثالثة، دائرة قسم أول العاشر بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وهرعت سيارات الإسعاف تحسبا لوجود مصابين لنقلهم للمستشفيات القريبة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمصنع بن، بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة قسم أول العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية فرع العاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبد الحميد أبوفول، وبإشراف العميد محمد العادلى، رئيس الحماية المدنية بالشرقية، بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجارى محاصرة النيران وإخمادها.