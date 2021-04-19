نائب رئيس ‏جامعة طنطا: وسائل حديثة لقياس مخزون الحديد فى الدم لمرضى الفشل الكلوى

الغربية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس ‏جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث ، قيام فريق بحثى بكليتى الطب والصيدلة بالجامعة بالنشر الدولى لبحث فى المؤتمر الدولى الافتراضى للجمعية الدولية لأمراض الكلى ، والذى اختتمت فعالياته اليوم فى مونتريال كيبيك بكندا.

و‏أوضح “ عكاشة “ أن البحث تناول قياس مخزون الحديد فى الدم بوسائل حديثة تمكن من العلاج الصحيح والسليم بالأنيميا الناتجة عن الفشل الكلوى فى مرضى الفشل الكلوى المزمن والذين يجرى لهم غسيل دموى .

وأضاف أنه تم إجراء البحث على 106 مرضى يعانون من ‏الأنيميا الناتجة عن الفشل الكلوى المزمن ‏، وتم قياس مخزون الحديد ‏بدم هؤلاء المرضى ، بطريقة حديثة ومبتكره ‏لقياس مستوى الخلايا الشبكية ‏داخل كرات الدم الحمراء ‏، وأظهرت النتائج ‏وجود علاقة طردية بين ‏مخزون الحديد ‏وعلاجه ‏وتحسن هؤلاء المرضى على ‏باقى العلاجات التقليدية ‏لأنيميا الفشل الكلوى المزمن.

ضم الفريق البحثى الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس ‏جامعة طنطا للدراسات العليا الأستاذ بقسم الباطنة بطب طنطا، والدكتور عرفات الرز، والدكتور جمال العزب بكلية الصيدلة جامعة طنطا.