نائب رئيس ‏جامعة طنطا: وسائل حديثة لقياس مخزون الحديد فى الدم لمرضى الفشل الكلوى

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث ، قيام فريق بحثى بكليتى الطب والصيدلة بالجامعة بالنشر الدولى لبحث فى المؤتمر الدولى الافتراضى للجمعية الدولية لأمراض الكلى ، والذى اختتمت فعالياته اليوم فى مونتريال كيبيك بكندا.
وأوضح “ عكاشة “ أن البحث تناول قياس مخزون الحديد فى الدم بوسائل حديثة تمكن من العلاج الصحيح والسليم بالأنيميا الناتجة عن الفشل الكلوى فى مرضى الفشل الكلوى المزمن والذين يجرى لهم غسيل دموى .
وأضاف أنه تم إجراء البحث على 106 مرضى يعانون من الأنيميا الناتجة عن الفشل الكلوى المزمن ، وتم قياس مخزون الحديد بدم هؤلاء المرضى ، بطريقة حديثة ومبتكره لقياس مستوى الخلايا الشبكية داخل كرات الدم الحمراء ، وأظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين مخزون الحديد وعلاجه وتحسن هؤلاء المرضى على باقى العلاجات التقليدية لأنيميا الفشل الكلوى المزمن.
ضم الفريق البحثى الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا الأستاذ بقسم الباطنة بطب طنطا، والدكتور عرفات الرز، والدكتور جمال العزب بكلية الصيدلة جامعة طنطا.
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