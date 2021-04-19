نائب رئيس جامعة أسيوط يناقش الخطط والتوصيات وإجراءات السفر والرعاية المبعوثين

أسيوط - فريق المحافظات

ترأس الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الاجتماع الأول لمكتب رعاية المبعوثين بالجامعة ، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ،وبحضور أعضاء المكتب الدكتور جمال بدر وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ، والدكتور عثمان عبد القادر رئيس قسم قانون المرفعات بكلية الحقوق ، والدكتورة هبة عطية الأستاذة بكلية الطب ، والدكتور أحمد عبد المالك الأستاذ بكلية الهندسة ، والدكتور حسين الخياط الأستاذ المساعد بكلية الطب والدكتور أحمد ثابت هلال الأستاذ المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية والدكتور أحمد محمد عاطف الأستاذ المساعد بكلية الزراعة ، وعبير محمد محمود ناصر مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية و دد من ممثلى الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد المنشاوى ، أن اجتماع اليوم يهدف إلى مناقشة الخطط والتوصيات المقترحة وبالتعاون مع مختلف قطاعات الجامعة لتقديم الخدمات للمبعوثين وتهيئتهم وتسهيل إجراءات ما قبل السفر و التواصل مع إدارة البعثات بالقاهرة ومتابعتهم أثناء فترة تواجدهم بالبعثة من خلال أحدث وسائل الاتصال وحل المشكلات الخاصة بهم ، مشيراَ إلى أن مكتب رعاية المبعوثين يهدف إلى متابعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المبعوثين من الجامعة خلال فترة البعثة وما بعدها وإنشاء قاعدة بيانات متاحة للباحثين من كليات الجامعة المختلفة بالجهات الأكاديمية الخارجية التى توجد بها قنوات تواصل من خلال المبعوثين وعمل حصر ببيانات أعضاء هيئة التدريس الموجودين حاليا أو الذين سبق لهم السفر فى بعثات مختلفة ، من حيث التخصصات والدرجات العلمية بما يساهم فى تعظيم استفادة الجامعة منهم من خلال الخبرات التى أكتسبوها المبعوثين أثناء الاحتكاك بالمدارس العالمية المختلفة والتى تعد أسوقا للطلاب الوافدين ، وذلك للترويج والتعريف بالجامعة بهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين والتبادل العلمى وعمل درجات وأبحاث مشتركة وإعلاء المكانة الأكاديمية للجامعة ورفع تصنيفها الدولى.

وأشار الدكتور جمال بدر أن آليات عمل المكتب تتضمن رفع كفاء الباحثين من خلال المساهمة فى عقد ورش عمل وتدريبات على كفيفة اختيار الجامعات المصنفة عالمياَ و كيفية كتابة الحطة البحثية والاتصال بالمشرفين الأجانب أثناء تواجدهم بمصر للإشراف المشترك وفتح قنوات اتصال مع الجامعات الخارجية التى يدرس بها المبعوثين وتزويدهم بمطبوعات و مطويات مدون عليها اسم الجامعة والبرامج الدراسية بها ليكونوا سفراء للجامعة بالخارج ومطالبة المبعوثين العائدين بإعداد تقرير عن بعثتهم ومقترحاتهم لتوضح رؤيتهم للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالجامعات الأجنبية وكيفية تنفيذها.